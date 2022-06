Bixente Lizarazu partage une rare photo de sa fille Uhaina : Claire Keim touchée

Si on commence à bien connaître Tximista, le fils très beau gosse de Bixente Lizarazu, le champion du monde 98 couve encore sa petite Uhaina dont on ne sait pas encore grand chose, si ce n'est qu'elle est née en août 2008 et qu'elle a donc 13 ans aujourd'hui. Un jeune âge pour la fille du footballeur et de Claire Keim, avec qui il est en couple depuis juillet 2006. Une belle et longue relation pour les deux stars qui protègent leur vie privée au maximum et que l'on voit assez rarement ensemble sur les réseaux sociaux. Très actif sur Instagram, le grand copain de Zinedine Zidane est un fou de sport et il n'hésite pas à partager des moments de vie lorsqu'il part en montagne ou qu'il va faire de la plongée sous-marine avec son père et son fils.

Devenu consultant après sa carrière, Bixente Lizarazu est un pilier de TF1 où il commente les matchs et participe à l'émission Téléfoot avec son collègue et complice, Grégoire Margotton. Amoureux de sa région, le Pays basque, il y retourne souvent et partage certainement plein de bons moments avec sa fille Uhaina lorsqu'il y est. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 230 000 abonnés, l'ancien footballeur a eu un instant nostalgie puisqu'il a partagé l'un de ses moments privilégiés en compagnie de sa fille. La photo semble dater de plusieurs années puisqu'Uhaina est petite et semble avoir environ 4-5 ans.

Une belle journée à deux sur la plage

"Père et fille", ajoute simplement Bixente Lizarazu en commentaire de sa très jolie photo en noir et blanc. Dessus, le beau gosse basque, bonnet sur la tête et tee-shirt noir, tient la main de sa fille et le duo contemple la mer depuis la plage. Une photo qui a visiblement bien plu à Claire Keim puisque parmi les milliers d'internautes qui ont liké la photo, on retrouve l'actrice et chanteuse de 46 ans. En tout cas, une chose est sûre, les parents ont bien choisi le nom de leur fille, Uhaina signifiant vague en basque.