Bixente Lizarazu réunit trois générations : rare photo avec son père et son séduisant fils

La famille, c'est quelque chose de sacré pour Bixente Lizarazu et pour la fête des pères, il a tenu à marquer le coup. L'ancien champion du monde a parfaitement réussi sa reconversion après une brillante carrière de footballeur. Aujourd'hui commentateur des matchs des Bleus sur TF1 avec son acolyte Grégoire Margotton, le beau gosse de 52 ans est l'une des figures de l'émission Téléfoot, diffusée tous les dimanches. S'il a parfaitement su mener sa barque professionnellement, c'est également le cas dans sa vie privée. En couple depuis plus de 15 ans avec la sublime Claire Keim, il a eu le bonheur d'avoir deux enfants, Tximista et Uhaina.

Également très proche de son frère Peyo, avec qui il partage la passion du surf, Bixente Lizarazu est un papa en or. Installé à New York depuis plusieurs années maintenant, son fils Tximista semble s'être épanoui de l'autre côté de l'Atlantique. Revenu en France pour les vacances, il en a profité pour retrouver son père pour un beau moment à deux, comme l'ancien footballeur l'a montré sur son compte Instagram. Très actif sur la plateforme où il compte plus de 230 000 abonnés, le grand copain de Zinedine Zidane n'a pas oublié la journée d'hier et l'évènement si particulier qui l'accompagnait.

Journée plongée sous-marine à trois

Pour la fête des pères, Bixente Lizarazu a publié une super photo qui devrait faire plaisir à ses nombreux fans. "De père en fils", écrit-il sur une photo où l'on peut voir son père Pierre Lizarazu ainsi que son fils Tximista, lors d'une belle journée en mer. Fan de sport,le pro du judo a emmené son père et son fils pour une journée de plongée sous-marine, l'occasion de voir les trois générations réunies sur une photo qui fera date. Visiblement, cette réunion pour la fête des pères a bien plu aux abonnés de l'ancien footballeur puisque les messages sont tous très bienveillants et la plupart sont ravis de voir les trois hommes ensemble.