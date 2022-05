Festival de Cannes : Claire Keim étonne avec un décolleté interminable !

On la voit peu, mais quand elle sort, elle met le paquet. Claire Keim a littéralement illuminé le tapis rouge du Festival de Cannes mercredi 25 mai 2021 lors de la montée des marches du film Des étoiles à midi (The Stars at Noon), de Claire Denis, présenté en sélection officielle. Sur les iconiques marches rouges de la Croisette, Claire Keim était tout simplement divine. La comédienne de 46 ans était pour l'occasion maquillée par la maison Charlotte Tilbury, coiffée par Dessange, parée de bijoux Boucheron, chaussée par Jimmy Choo, le tout dans une somptueuse robe Elie Saab au décolleté plongeant interminable. Un look audacieux et terriblement efficace pour la compagne de Bixente Lizarazu.

Sur la tapis rouge réalisatrice française Claire Denis était entourée de son casting très VIP avec Margaret Qualley (la fille d'Andie MacDowell vue dans la série Maid et Once Upon a Time in Hollywood, lui aussi présenté à Cannes), Joe Alwyn (le compagnon de la superstar Taylor Swift, vu dans La Favorite), Danny Ramirez (vu dans Orange Is the New Black et Falcon et le Soldat de l'hiver) et Nick Romano.

D'autres people présents ont un peu volé la vedette à l'équipe du film. A commencer par Nabilla Benattia, très très enceinte et super lookée dans une robe blanche clinquante. Accompagnée de son mari Thomas Vergara, la star de 30 ans a fait le show alors qu'elle s'apprête à accoucher de son deuxième enfant. Sandra Sisley et Aïssa Maïga ont elles aussi attiré les regards sur le tapis rouge.

Dans Des étoiles à midi (The Stars at Noon), une jeune journaliste américaine (Margaret Qualley) en détresse bloquée sans passeport dans le Nicaragua d'aujourd'hui en pleine période électorale rencontre dans un bar d'hôtel un voyageur anglais. Il lui semble être l'homme rêvé pour l'aider à fuir le pays. Elle réalise trop tard qu'au contraire, elle entre à ses côtés dans un monde plus trouble, plus dangereux.

Le film est en lice pour décrocher la Palme d'Or. Résultat samedi 28 mai lors de la cérémonie de clôture de la 75e édition du Festival de Cannes.