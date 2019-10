Margaret Qualley : La fille d'Andie MacDowell devient égérie de Celine

Sarah Margaret Qualley (plus communément appelée Margaret) est la fille de l'ambassadrice de L'Oréal Paris, Andie MacDowell et de Paul Qualley. La jeune femme a un grand frère, Justin (33 ans) et une grande soeur, Rainey (29 ans).

Côté cinéma, Margaret s'est récemment rendue à Venise pour la 76e édition de la Mostra, où était projeté le film Seberg.

La jolie brune apparaît également dans Once Upon a Time... in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino et sorti le 14 août 2019.