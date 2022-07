Bixente Lizarazu : Son fils Tximista s'éclate à Los Angeles avec le fils d'un autre sportif très connu !

Bixente Lizarazu fait partie de ses sportifs qui gardent une côte de popularité intacte auprès du grand public malgré l'arrêt de sa carrière sportive en 2006. Champion du monde avec ses copains Zinedine Zidane et Christophe Dugarry en 1998, le compagnon de Claire Keim a su parfaitement rebondir dans les médias. Après avoir goûté à la radio pendant plusieurs années, il officie désormais sur TF1 et en plus de son rôle récurrent dans Téléfoot, il est également en charge de commenter les matchs de l'équipe de France avec son compère et complice, Grégoire Margotton.

À côté de cette carrière bien occupée, Bixente Lizarazu est un père de famille comblé. Papa d'une petite Uhaina, dont il a récemment partagé une belle photo, il a également eu un fils, Tximista, né en 1995. Le jeune homme est revenu en France il y a quelques semaines de cela, mais est installé depuis plusieurs années de l'autre côté de l'Atlantique, à New York. Une vie loin des siens, mais dans laquelle il s'épanouit, comme il le montre fréquemment sur son compte Instagram. Suivi par plus de 17 000 abonnés, le beau gosse profite des vacances pour voyager et après être revenu en France, il est parti de l'autre côté des USA, direction la côte ouest et Los Angeles.

Partie de padel endiablée avec Thibault Forget

Dans la Cité des anges, le fils de Bixente Lizarazu a retrouvé un autre fils de célébrité bien connu, comme il l'a montré dans sa story. En effet, pour une partie de padel, cette variante sportive entre le tennis et le squash qui fait fureur depuis quelques temps, il a fait équipe avec nul autre que Thibault Forget. Comme son nom l'indique, il s'agit bel et bien du fils de Guy Forget, l'ancienne star du tennis et directeur du tournoi de Roland-Garros jusqu'à la prise de fonction d'Amélie Mauresmo cette année. Un duo performant qui a pu jouer dans un lieu de rêve à Santa Monica (vidéos à retrouver dans le diaporama).

Après cette belle partie, Tximista est allé profiter d'un bon repas dans un restaurant de spécialités basques à Los Angeles. Des vacances qui commencent parfaitement pour le fils de Bixente !