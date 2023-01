Bixente Lizarazu et Anne-Sophie Lapix se sont affrontés toute l'année, l'origine de leur guerre sans merci

C'est une compétition que l'on n'attendait pas vraiment et pourtant, elle nous a tenus en haleine toute l'année ! Bixente Lizarazu et Anne-Sophie Lapix sont de très bons amis et au-delà de leur amitié, ils partagent un point commun qui les relie, leurs origines basques. Les deux célébrités sont nées à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) et ils partagent tous les deux une véritable fierté et un amour sans borne pour leur région. À tel point qu'ils ont créé au fil de l'année une petite rivalité qui a bien fait rire leurs abonnés sur Instagram. Les deux amis rivalisent depuis plus d'un an pour tenter de remporter le titre honorifique de "meilleur photographe de coucher de soleil", et visiblement ils ne prennent pas ça à la rigolade !

Sur son compte Instagram,, la journaliste de 50 ans a publié régulièrement des photos de coucher de soleil en y ajoutant le hashtag #sunsentchallenge. "Je suis là Bixente", ou encore "Bixente, tu dors ?!", Anne-Sophie Lapix n'a pas arrêté de l'interpeller. De son côté, le champion du monde n'est pas en reste et il n'a pas hésité à lui répondre. Dans sa story, il a repris la Une du magazine ELLE consacrée à la journaliste en y ajoutant un petit message pour celle qui est décrite comme "la nouvelle star du 20 heures" par la publication : "Ok pour le titre, mais... pas douée pour les photos de sunset." (la photo est à retrouver dans le diaporama) Il a ensuite répondu à son challenge photo en publiant à son tour une photo prise du côté de Guéthary (Pyrénées-Atlantiques). "Le boss du sunset basque is back... Coucou à mon apprentie photographe Anne-Sophie Lapix", a-t-il lancé pour accompagner sa photo.