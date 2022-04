Bixente Lizarazu et Anne-Sophie Lapix : C'est la guerre autour d'un drôle de challenge !

Le Pays Basque est une magnifique région qui compte plusieurs représentants très célèbres parmi les stars françaises et actuellement, deux d'entre elles font tout pour la mettre en valeur ! Tous les deux nés à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), Bixente Lizarazu et Anne-Sophie Lapix sont particulièrement fiers de leur appartenance basque et ils n'hésitent pas à le montrer sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 230 000 abonnés, l'ancien footballeur de 52 ans est très actif sur Instagram et publie souvent des photos de ses voyages ou de sa vie toujours tournée autour du sport.

Dernièrement, il a décidé de jouer à un petit challenge sur les réseaux sociaux avec la journaliste de France 2 et il semble avoir gardé le même esprit de compétition ! Dans sa story (à retrouver dans le diaporama), le compagnon de Claire Keim a repris une Une de ELLE sur laquelle apparaît Anne-Sophie Lapix en y laissant un petit message à double tranchant puisqu'il approuve le titre du magazine qui couronne la journaliste de 49 ans comme "la nouvelle star du 20 heures", mais la fin du message est assez différente. "Ok pour le titre, mais... pas douée pour les photos de sunset".

Une bataille de coucher de soleil qui fait rage !

Pour comprendre Bixente Lizarazu, il faut revenir en arrière, puisque le 26 août dernier, Anne-Sophie Lapix a publié une photo d'un coucher de soleil en y ajoutant le hashtag #sunsetchallenge. Depuis, les deux stars n'arrêtent pas de se chercher sur le sujet et fin décembre, la présentatrice du 20 heures a publié deux couchers de soleil en citant l'ancien défenseur des Bleus : "Je suis là Bixente" et "Bixente, tu dors ?!".