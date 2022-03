Bixente Lizarazu : Tenue moulante pas très flatteuse, il affiche tout de même un sacré corps

À la fin de leur carrière, certains sportifs professionnels décident de prendre du bon temps et de profiter des plaisirs de la vie à l'image du génial Ronaldo ou plus récemment de Samir Nasri. Pour certains en revanche, la retraite est loin d'être de tout repos... Légende de l'équipe de France et du Bayern Munich, où il a effectué une grande partie de sa carrière, Bixente Lizarazu s'est retiré des terrains depuis 2006 et malgré les années loin du haut niveau, il continue de s'appliquer une hygiène de vie impressionnante.

Grand surfeur, tout comme son frère Peyo, Bixente Lizarazu est un multi-pratiquant de sport en tout genre. S'il poste souvent des vidéos de ses entraînements de jiu-jitsu brésilien un art martial dans lequel il excelle, il vient ce coup-ci de dévoiler une autre de ses passions. Suivi par plus de 230 000 abonnés sur son compte Instagram, le compagnon de Claire Keim a publié une drôle de photo dans sa story ! Sur le cliché, on peut le voir dans une tenue moulante noire pour le moins étonnante. "T'as le look cyclo !", ajoute-t-il par dessus la photo, preuve que l'ancien footballeur de 52 ans trouve lui aussi sa combinaison pour le moins douteuse.

52 ans et toujours aussi impressionnant !

Néanmoins, même si l'accoutrement n'est pas particulièrement glamour, il permet de voir que Bixente Lizarazu a su garder une ligne impeccable au fil des années. Toujours aussi costaud, il affiche une musculature impressionnante dans son pantalon moulant tenu par deux énormes bretelles. Il semble en tout cas que le père de deux enfants soit particulièrement content de sa tenue et de pouvoir pratiquer le cyclisme si l'on en juge par son sourire radieux.

Une nouvelle activité à ajouter à la longue liste des sports déjà pratiqués par Bixente Lizarazu, qui n'en finit plus de nous surprendre !