Bixente Lizarazu impressionnant physiquement : il martyrise un de ses collègues de Téléfoot !

On peut avoir 51 ans comme Bixente Lizarazu est être toujours au top de sa forme. Très impressionnant physiquement, le champion du monde 98 prouve que même après l'arrêt de sa carrière, on n'est pas obligé de se laisser aller. Fan de sport en tout genre et inconditionnel de surf, le basque aime bien démontrer sur son compte Instagram qu'il n'a pas perdu grand chose de ses jeunes années. Le compagnon de Claire Keim en a encore fait la preuve hier en story et c'est un de ses collègues de travail qui en a fait les frais.

Moitié du duo chargé de commenter les matchs des Bleus pour TF1 avec son compère Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu est également présent tous les dimanches dans l'émission Téléfoot. À ses côtés, on voit souvent l'un des journalistes de la Une, Thomas Mekhiche. Visiblement assez complices, les deux se sont prêtés à un petit jeu de force qui a rapidement tourné à l'avantage de l'ancien sportif. Également grand pratiquant d'arts martiaux, Bixente fait une petite démonstration de ses talents devant le reste de l'équipe et il n'a pas hésité à partager tout ça en story Instagram. Sur une première photo, on le voit faire une sorte d'étranglement à son jeune collègue qui semble totalement sous son emprise. "Trouvez-lui un bon exorciste sérieux", écrit Thomas Mekhiche sur sa story, ce à quoi l'ancien footballeur répond "L'équipe Téléfoot vit bien", sur sa propre story.

Suite à cette photo, le père de deux enfants va plus loin en diffusant une vidéo de cet échange musclé. "Entraînement Téléfoot" écrit-il cette fois-ci, même si à la vue des images, cela ressemble plus à un bizutage en règle ! Bixente Lizarazu martyrise au sol le pauvre journaliste qui est totalement sous son emprise bien qu'il essaye de se débattre. "Il gigote, il gigote, mais bouge, sors de là !", s'amuse l'ancien coéquipier de Zidane chez les Bleus. Il va même plus loin dans la plaisanterie en mimant de casser le bras du pauvre Thomas Mekhiche avant une intervention hors caméra de Grégoire Margotton qui lui demande d'arrêter, devant la mine exténuée de son opposant.

Une séquence amusante et qui montre bien la franche camaraderie qui existe au sein de l'équipe Téléfoot.