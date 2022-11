Black Friday 2022 : Réduction incroyable de 30 % pour cette balance connectée Withings

Promo très attractive pour cette balance connectée Withings Body+ sur Amazon

On sait que derrière un poids se cache de nombreux autres paramètres. Les masses graisseuse, musculaire ou encore le taux d'eau n'apparaissent jamais sur les balances classiques. Difficile donc de se faire une idée réelle de son état de santé. Pour ne plus se poser ce genre de dilemme, la balance connectée Withings Body+ est votre meilleure alliée. Et son prix sur Amazon devrait encore faire pencher la balance, c'est le cas de le dire ! Elle passe en effet de 99,95 € à 69,95 €. Une économie de 30 % pour laquelle il ne faut pas hésiter. C'est votre compte en banque qui sera ravi de conserver 30 € supplémentaires.

Profitez d'une balance connectée ultra performante à moins de 70 €

Vous ne savez plus quel était votre poids la semaine précédente ? Vous avez en plus des doutes sur la fiabilité de cette balance donnée par votre mère et qui semble avoir vécu des guerres ? Au moment de monter sur la balance, les questions se bousculent souvent. Alors pour savoir exactement le taux de chaque élément dans votre corps et leur évolution, optez pour une solution de qualité. J'ai nommé le top du top des pèse-personnes, la balance connectée Withings Body+.

Masses graisseuse et musculaire, pourcentage d'eau, masse osseuse, l'appareil analyse tout. Et avec une fiabilité ultra élevée en plus ! Grâce à sa technologie innovante Position Control, vous saurez exactement où vous placer sur la balance pour obtenir une précision au 0,1kg/0,2lbs près. Une petite révolution pour ne plus avoir de doutes sur la fiabilité du chiffre affiché sur l'appareil !

Vos données sont instantanément envoyées et répertoriées sur l'application Health Mate. Et pas besoin d'être sur l'application pour cela. Fini les oublis de poids, vous avez accès en temps réel à votre évolution et pouvez même sélectionner des modes pour vous orienter sur d'éventuels changements à effectuer dans votre rythme de vie. On compte par exemple les modes athlètes, grossesse ou même bébé pour suivre le petit dernier de la famille.

Parce que, oui, vous pouvez en effet enregistrer les paramètres de 8 personnes différentes. Votre courbe ne sera pas perturbée par la pesée de votre petit frère qui modifie toutes vos statistiques ! Il est également possible de synchroniser les données avec une centaine d'applications de santé et remise en forme.