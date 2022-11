Black Friday 2022 : Une promo immanquable de 48 % pour cette tondeuse phare Braun

Ne passez pas à côté de cette tondeuse électrique Braun 5 MGK5380 en promo sur Amazon

On le sait, tailler sa barbe ou tondre ses poils peut être une vraie galère. Les appareils se multiplient sans pour autant parvenir à trouver le bon réglage. Et on ne parle même pas du temps accordé à cette tâche. Alors pour vous simplifier la vie, nous vous avons déniché l'accessoire miracle. La tondeuse électrique Braun 5 MGK5380 va rapidement devenir votre meilleur ami. Et son prix sur Amazon aussi. Elle bénéficie en effet d'une réduction XXL de 48 %. Ce n'est plus 77,00 €, mais seulement 39,99 € que vous devrez débourser. Une économie de plus de 35 €, c'est votre porte-monnaie qui vous dit merci !

Plus de 35 € d'économie pour cette tondeuse à ne pas rater

Les minutes défilent et votre barbe n'est toujours pas taillée comme il faut ? Il vous reste en plus encore le torse à raser et vous avez rendez-vous dans 30 minutes ? Pour un résultat ultra net et rapide, un appareil de qualité est primordial. Et avec la tondeuse électrique Braun 5 MGK5380, nous vous avons déniché la perle rare. Sa formule 9-en-1 permet de tailler n'importe quelle barbe.

Vous avez en effet le choix entre 13 longueurs de tonte allant de 0,5 à 21 mm. Raser visage, tête et corps ne sera également plus un problème. Pour le visage, optez pour la fameuse tondeuse à barbe ou la tête pour oreilles et nez. La tête de précision est, elle, idéale pour les contours. Le corps a lui aussi droit à son propre accessoire.