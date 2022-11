Black Friday 2022 : une réduction de 45% pour ce jouet Playmobil culte

Achetez le camion de pompiers avec échelle pivotante Playmobil pour 53,31 € sur Amazon

Le véhicule est équipé d'un toit amovible et d'une échelle extensible pour éteindre le feu d'un étage d'immeuble ou secourir un petit chat en détresse au plus vite. L'habitacle permet d'accueillir jusqu'à 4 personnages pour faire venir toute une équipe sur les interventions à risque. Ce coffret de camion de pompiers avec échelle pivotante Playmobil inclut 3 figurines de pompier avec uniforme et casque bien évidemment.

De nombreux autres accessoires comme un extincteur, des cônes ou des équipements d'intervention sont également présents. Tous les enfants à partir de 5 ans pourront ainsi inventer mille et unes aventures et sauver le monde entier. Ce camion n'attend plus que lui !