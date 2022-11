Black Friday : Ce calendier de l'Avent Lego phare est à moins de 23 €

Réduction très alléchante pour ce calendrier de l'Avent Lego Les Gardiens de la Galaxie sur Amazon

Le décompte des jours avant Noël va bientôt commencer. Si vous n'avez pas encore trouvé de calendrier de l'Avent pour votre enfant, c'est le tout dernier moment. Alors faites lui vraiment plaisir en last minute avec des jouets à l'effigie de ses héros préférés. Impossible de ne pas faire mouche avec ce calendrier de l'Avent Lego Marvel Les Gardiens de la Galaxie. Pour ces derniers moments avant l'ouverture de la première case, il est en plus en super promo sur Amazon. Vous allez adorer sa réduction de 35 %. Il passe ainsi de 34,99 € à 22,90 €, une vraie bonne affaire. Un calendrier de cette grande marque pour moins de 25 €, on fonce.

Alerte bon plan avec ce calendrier de l'Avent et ses 35 % de réduction

Et si vous disiez à votre enfant que, pour patienter avant de recevoir ses cadeaux de Noël, il pouvait avoir chaque jour un nouveau jouet ? Vous deviendrez clairement son héros ! Peut-être même plus que ceux à découvrir dans ce superbe calendrier de l'Avent Lego Marvel Les Gardiens de la Galaxie. Faites vivre à votre petit des aventures rocambolesques avec les personnages et accessoires de ce film culte.