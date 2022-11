Black Friday : Promo imbattable pour cette conteuse Lunii à moins de 45 €

Achetez la conteuse pour enfants Ma Fabrique à Histoires de Lunii pour 44,90 € sur Amazon

Une fois les éléments sélectionnés, ils n'ont qu'à fermer les yeux et la conteuse fait le reste ! C'est ainsi plus de 48 aventures qu'ils vont pouvoir créer et écouter en boucle. Plusieurs styles d'histoires sont développés. Scène du quotidien, aventure rocambolesque, méditation, votre enfant n'a qu'à suivre ses envies. Il va grâce à cette diversité pouvoir développer son imagination, ses connaissances et son vocabulaire. Et ce, sans écran, ni ondes, une révolution pour notre époque ! Ses 6 h à 8 h d'autonomie vous assurent en plus une sécurité avant la fatidique panne de batterie.

Ce sont au total 3 h de contes dans lesquels votre petit pourra se plonger. Pour encore plus de créativité, 6 h supplémentaires sont offertes lorsque vous créez un compte sur Lunii.com et que vous y associez votre Fabrique à Histoires. Des centaines d'autres histoires sont d'ailleurs à retrouver sur le site. Et avec l'application mobile, préparez-vous à chercher l'inspiration. Vous aurez en effet la possibilité d'enregistrer votre histoire pour que votre petit bout l'écoute ensuite sur sa conteuse. Voyagez dans un monde peuplé de magie ensemble.