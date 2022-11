Black Friday : Réduction exceptionnelle de 150 € pour ce purificateur-humidificateur Dyson de haute qualité

Une promo très attractive pour ce purificateur-humidificateur Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact

Vous avez la sensation de mal respirer lorsque vous êtes chez vous ? Vous avez en plus l'impression que les microbes sont partout autour de vous ? Balayez d'un revers de la main ces doutes grâce à un appareil de haute qualité. Le purificateur-humidificateur Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact est le nec plus ultra en matière d'assainissement de l'air. Coup de chance, il bénéficie en plus d'une super réduction à ne pas rater sur le site de la marque. Son prix dégringole en effet de 699,00 € à 549,00 €. Impossible de passer à côté de ses 150 € de réduction. Un produit Dyson vraiment performant pour moins de 550 €, on fonce.

Purifiez l'air de votre logement tout en économisant 150 € avec cet appareil

Pour se sentir bien chez soi, la qualité de l'air est un des facteurs clé. Trop sec, sensation de gêne au niveau des bronches, trouver le bon équilibre est une science minutieuse. Alors pour être certain de profiter de l'air le plus pur possible, il faut forcément faire appel à un appareil de grande qualité. C'est là que le purificateur-humidificateur Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact entre en jeu.

Hygiénique, l'appareil va emprisonner les allergènes, la poussière et les virus comme le COVID-19 ou celui de la grippe H1N1. Sa validation par l'institut Pasteur est en plus une garantie majeure. Il a en effet été testé scientifiquement par l'antenne de Lille et garantit une capture de plus 99,9 % du virus de la grippe H1N1. ¹ Ce purificateur-humidificateur est ainsi idéal pour les personnes allergiques, celles à la santé fragile ou encore les bébés.

Retrouvez toute la gamme de prurificateurs sur Dyson

Le Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact développe en plus un procédé innovant. Sa technologie Air Multiplier va en effet diffuser dans la pièce une savante combinaison d'air purifié et humidifié. Résultat : une qualité d'air et un taux d'humidité instantanément améliorés. Différents modes permettent en plus de s'adapter à de multiples situations. En Auto, la qualité de l'air va être scrutée en permanence. L'ajustement du flux d'air se fera ainsi en temps réel en cas de besoin d'humidification.