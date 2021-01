Bob Sinclar : Le DJ dévoile sa surprenante addiction...

La drogue ? L'alcool ? Très peu pour lui ! Même si le DJ Bob Sinclar évolue dans le monde de la fête et pourrait facilement tomber les excès, l'artiste mène au contraire une vie saine. Toutefois, le musicien âgé de 51 ans reconnaît une petite addiction.

Sur Instagram, Bob Sinclar a amusé et surpris ses followers en postant une photo de lui dans laquelle il révélait donc ce à quoi il est accro. "Addiction to Denim", a-t-il ainsi confié posant dans son dressing au milieu d'une vingtaine de jeans ! Ouf, sa santé n'est pas en péril mais son porte-monnaie doit lui, souffrir. Mais avec la carrière qu'il mène, nul doute que celui derrière les tubes World, Hold On et Love Generation doit avoir largement de quoi assouvir ses désirs.

Cette inattendue addiction est amusante puisque Bob Sinclar est du genre à aimer se retrouver dans le plus simple appareil. En effet, le populaire DJ poste régulièrement des photos de lui tout nu, montrant ainsi son corps de rêve qu'il entretient avec acharnement notamment par la pratique du tennis. A Noël dernier, on pouvait par exemple le retrouver allongé sur une plage paradisiaque, prenant le soleil avec un bonnet de Père Noël dressé pour protéger ses parties intimes... Auparavant, on avait déjà pu le découvrir nu dans les blés ou profitant des joies de la piscine.

De quoi mettre un peu dans l'embarras ses enfants ? Bob Sinclar est le papa de Raphaël et Paloma, nés de son mariage passé avec Ingrid Aleman. L'artiste, de son vrai nom Christophe Le Friant, semble aujourd'hui être toujours un coeur à prendre...