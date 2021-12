Bode Miller papa pour la 8e fois ! Le bonheur 3 ans après la mort tragique de sa fille

Il fait partie des plus grands skieurs professionnels de ces dernières décennies. Aujourd'hui retraité à 44 ans, Bode Miller a un palmarès incroyable. Champion olympique et quatre fois champion du monde, l'Américain a tout gagné dans sa carrière. Et si tout s'est bien passé sur le plan professionnel, les choses vont également bien dans sa vie personnelle. L'ancien skieur et sa femme Morgan Beck viennent d'annoncer la naissance de leur sixième enfant ensemble. Une très belle nouvelle qu'ils ont partagé sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 163 000 abonnés, Morgan Beck a publié une très belle photo de son mari avec leur nouveau-né dans ses bras et il s'agit d'une petite fille. "Elle est là !", se réjouit-elle en commentant la très jolie photo en noir et blanc. La petite fille devient donc le huitième enfant de Bode Miller puisqu'il a eu deux autres enfants de deux femmes différentes. Dans une interview accordée au magazine People, les deux parents ont indiqué qu'ils devaient encore faire le choix du prénom.

Après le tragique décès par noyade de leur petite Emeline, seulement âgée de 19 mois en juin 2018, Bode et Morgan retrouvent la joie avec la naissance de la petite dernière. "Elle est parfaite et l'amener dans ce monde était la meilleure manière d'agrandir notre famille et de refermer ce chapitre. Nos coeurs sont remplis", ont-ils indiqué dans l'interview, avant que Morgan n'ajoute : "Bode m'a dit le jour après sa naissance qu'il n'avait jamais été aussi heureux qu'actuellement dans toute sa vie".