Bon plan : votre bibliothèque Vasagle, moderne et élégante, est en promo chez Cdiscount !

La bibliothèque Vasagle

Votre bibliothèque Vasagle apportera une grande touche décorative à votre intérieur. Spacieuse, vous pourrez y ranger des jouets, des livres ou encore une multitude d'objets de décoration. Elle est équipée de deux dispositifs anti-basculement afin qu'elle ne puisse pas tomber.

6 étagères sont disponibles, réalisées à partir de panneaux d'aggloméré et d'un placage mélaminé, ce qui vous assure des finitions parfaitement réalisées avec un rendu lisse et élégant. Votre bibliothèque a pour dimensions 70 x 24 x 190,5 cm et chaque niveau peut supporter jusqu'à 15kg !

Caractéristiques :

Marque : Vasagle

Couleur : grège

Style : contemporain

Capacité de charge maximale : 15kg

Nombre de niveaux : 6

Dimensions : 70 x 24 x 190,5 cm

Poids : 22kg

Montage : à monter soi-même

Garantie : 2 ans

Achetez dès maintenant votre bibliothèque Vasagle, à 69,99€ sur Cdiscount !