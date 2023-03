Bon plan XXL sur ces poupons Cry Babies

Achetez ce poupon Cry Babies Dressy Coney le lapin à 37,99 € sur Amazon

Votre enfant et son bébé Cry Babies Dressy Coney le lapin se préparent à faire une super activité en famille. Ils vont en effet profiter d'une promenade en chiens de traîneau, le rêve. Mais il va faire très froid alors il faut couvrir bébé. Votre enfant a pensé à tout. Bottes chaudes roses, collant blanc à pois roses et robe de la même teinte, confort rime clairement avec style. La pièce phare est bien évidemment son manteau, imaginé ici en fourrure blanche moelleuse et agrémenté d'une capuche en forme d'oreilles de lapin. Impossible de faire plus mignon.

Quelques mèches des beaux cheveux roses de Cry Babies dépassent du couvre-chef, rendant le bébé encore plus adorable. Mais malheur, juste avant de partir, il se met à pleurer. Les larmes coulent sur ses jolies joues, oh non. Heureusement, votre petit a la solution. Il lui donne en vitesse sa fidèle tétine rose, et magie, le chagrin s'arrête instantanément. Coney se met même à faire des bruits pour montrer qu'elle est ravie. Mission accomplie, direction maintenant la super activité !

4. Profitez d'une réduction de 8 % sur ce poupon Cry Babies Kiss me Stella d'IMC Toys

Si les enfants adorent autant jouer avec des poupons, c'est pour une raison bien précise. En s'occupant de ces jouets, ils ont en effet l'impression d'être des grands, comme vous parents. Ils ont l'impression d'avoir des responsabilités et que les rôles sont inversés. Ils ne reçoivent en effet plus d'ordres, ce sont eux qui en donnent. Et ils adorent ce changement. Stimulez donc encore plus leur créativité avec ce poupon Cry Babies Kiss me Stella d'IMC Toys. Bonne nouvelle, il est en plus en promo sur Amazon. Son prix passe ainsi de 40,38 € à 37,14 €. Une réduction attractive de 8 % s'offre ainsi à vous, alors n'attendez plus.

Un vrai petit monstre