Brad Pitt joue les décorateurs : sa belle surprise à sa "soeur" de coeur

"Elle est de la famille, nous sommes comme frère et soeur. C'est une personne qui compte beaucoup dans ma vie", a confié Brad Pitt. L'ex-mari d'Angelina Jolie s'avère être un passionné de travaux : "J'adore le bruit d'un chantier en construction. Si je ne construis pas, je meurs. Juste entrer quelque part et voir les possibilités (...). Je suis très tactile. En fait, je préfère quand le design se concentre sur les matériaux plutôt que sur la décoration. Voir comme les matériaux s'assemblent les uns avec les autres et le sentiment de vivre au milieu d'eux." Un hobby qui n'est pas sans rappeler son dernier rôle au cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood, dans lequel il jouait l'homme à tout faire de Leonardo DiCaprio, y compris lorsqu'il s'agissait de refaire la toiture.

Une fois les rénovations terminées, Brad Pitt a lui-même fait la surprise à son amie, qui s'est montrée particulièrement émue : "Je connais la générosité de Brad, c'est énorme. Mais qu'il fasse ça, c'est vraiment plus que ce que je pensais possible. Je suis si touchée, je ne pourrai jamais te remercier assez." Des Oscars à Leroy Merlin, il n'y a qu'un tout petit pas pour la star !