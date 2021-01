Braquage de Kim Kardashian à Paris : elle "s'obstinait" à appeler le 911, un des braqueurs témoigne

De braqueur à auteur à succès ? Un des cinq hommes ayant participé au braquage de Kim Kardashian lors d'un séjour parisien, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 raconte sa version des faits dans un livre évènement. Nommé Yunice Abbas, il raconte sa version de cette nuit. Dans les pages du dernier numéro de Closer, paru le vendredi 29 janvier 2021, le braqueur a révélé quelques détails savoureux.

En premier lieu, Kim Kardashian et son assistante auraient tenté de joindre le 911 - célèbre numéro d'urgence américain - au lieu de composer celui de la police française. "Nos deux beautés fatales se sont pendant longtemps obstinées à composer le 911. Pas très efficace quand on se trouve à Paris", raconte Yunis Abbas dans J'ai séquestré Kim Kardashian (ed. L'Archipel), à paraître le 4 février prochain.

Toujours d'après le braqueur, Kim Kardashian a su garder son sang froid lors de l'attaque. Elle aurait vite compris que les agresseurs "n'en voulaient pas à sa vie". Même lorsqu'il a fallu remettre sa fameuse bague de fiançailles à 4 millions de dollars. "Elle l'a remise sans barguiner", a-t-il révélé.

Fuir avec les bijoux ou tailler le bout de gras avec Tracy Chapman ?

Pour organiser ce braquage à plusieurs millions, Yunice Abbas et quatre autres complices avaient pensé à tout, jusqu'à recruter des personnages âgées pour faire du repérage en toute discrétion. Malgré tout, lorsque l'auteur doit prendre la fuite à vélo, il se rend compte que son appareil est défaillant. Il chute et perd de précieux bijoux. "De petites choses nombreuses et scintillantes jonchent la chaussée. Dans la plus totale précipitation, je ramasse les objets de valeur (...) Cette fois, ma roue arrière est crevée", raconte-t-il dans le livre.

En tout, les cinq braqueurs ont réussi à subtiliser 9 millions d'euros de biens de Kim Kardashian. Leur procès aux assises doit se tenir en 2021.