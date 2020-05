Brian May (Queen) : Victime d'une crise cardiaque, le guitariste a frôlé la mort

Ses pépins de santé en ont fait rire certains... avant que tout le monde ne se rende compte du vrai problème. Comme il l'a révélé dans une longue vidéo publiée sur son compte Instagram, le guitariste Brian May a frôlé la mort. Tiré d'affaire, le musicien emblématique du groupe Queen a pu raconter ses mésaventures, celles qui commençaient un peu plus tôt par un bête accident de jardinage. "J'ai fait, au milieu de toute cette histoire, une petite crise cardiaque, explique-t-il. Je dis petite, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment fait souffrir. C'était environ 40 minutes de douleurs dans le torse. C'était cette drôle de sensation dans le bras, en sueur. Et c'est le genre de chose qu'on reconnaît, parce qu'on en a entendu parler. Alors j'ai fait examiner mes vaisseaux sanguins aux rayons X."

Le 9 mai 2020, Brian May avait été hospitalisé en urgence après s'être blessé les muscles fessiers en faisant du jardinage. Mais de retour à la maison, les douleurs qui ont suivi ne correspondaient pas à une simple déchirure musculaire. Il se souvient d'une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant, comme une sorte de "tournevis planté dans le dos". Et pour cause, un nerf était resté bloqué au mauvais endroit, et trois artères congestionnées risquaient de bloquer l'approvisionnement en sang de son coeur... sans doute la cause de la crise cardiaque dont il a souffert. Pour s'en sortir, le guitariste de légende aurait dû subir une opération à coeur ouvert. Mais il a préféré se faire installer trois endoprothèses vasculaires et tient aujourd'hui une forme olympique.