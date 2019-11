Brian Tarantina est mort : l'équipe de The Marvelous Mrs. Maisel bouleversée

Aperçu dans de nombreuses séries à succès au fil des ans, remarqué plus particulièrement dans Gilmore Girls et dernièrement membre de la distribution primée de la série Amazon The Marvelous Mrs. Maisel, dans laquelle il jouait Jackie, le maître de cérémonie du Gaslight, Brian Tarantina est mort à l'âge de 60 ans.

Les secours ont été appelés dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre 2019 au domicile de l'acteur américain, dans le quartier de Hell's Kitchen à Manhattan, par sa nièce, qui l'a découvert inanimé sur son lit. L'équipe médicale n'a pas pu le ranimer et a constaté son décès. Il pourrait avoir succombé des suites d'une récente maladie : son agent a en effet confié à TMZ.com qu'il avait eu de graves problèmes de santé ces derniers mois et qu'il se faisait soigner depuis un mois pour un possible trouble cardiaque. Il avait d'ailleurs été hospitalisé peu avant sa mort et avait depuis connu des complications. Mais TMZ avance également la piste d'une overdose médicamenteuse, selon des déclarations d'agents intervenus sur les lieux. Une autopsie doit permettre de déterminer la cause de la mort.

Abonné aux seconds rôles au cinéma dans les années 1980, 1990 et 2000 (The Cotton Club de Francis Ford Coppola, L'impasse de Brian De Palma, Donnie Brasco de Mike Newell, Summer of Sam de Spike Lee, City by the Sea de Michael Caton-Jones), Brian Tarantina avait en parallèle écumé les séries télé en vogue : New York: Police judiciaire et New York: Section criminelle, Deux flics à Miami, Spin City, Oz, Providence, NYPD Blue, Urgences, New York 911, Les Sopranos, Preuve à l'appui, Heroes, The Blacklist, Blue Bloods...

Après avoir tenu le rôle récurrent de Bootsy dans Gilmore Girls au début des années 2000, qu'il avait repris en 2016 pour la tentative de suite Gilmore Girls : une nouvelle année, Tarantina s'était dernièrement signalé dans The Marvelous Mrs. Maisel (Mme Maisel, femme fabuleuse), campant Jackie, le emcee du club où l'héroïne, campée par l'actrice Rachel Brosnahan, se produit. Sa disparition brutale a provoqué une très vive émotion du côté de ses partenaires, avec lesquels il avait reçu en janvier 2019 le Screen Actors Guild Award de la Meilleure distribution pour une série comique. "Le Gaslight ne sera plus pareil sans toi. Merci à toi pour tous ces rires partagés", ont regretté les équipes du show, via le compte Twitter qui lui est dédié.