Brice (Koh-Lanta) en couple ? Il lève le voile sur sa vie sentimentale

C'est assurément l'un des candidats phares de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Depuis le tout premier épisode, celui qui faisait originellement partie de l'équipe de l'Ouest réalise des prouesses sportives. En effet, à seulement 23 ans, l'animateur radio originaire de la Creuse est sans conteste un grand compétiteur. C'est également un petit malin.

Car oui, en sachant qu'il allait participer à l'émission de TF1, et de ce fait qu'il serait scruté par des millions de téléspectateurs, Brice a pris soin de faire le ménage sur ses réseaux sociaux. Ainsi, impossible d'en savoir plus sur sa vie privée, et plus précisément sur sa vie sentimentale. Heureusement pour les plus curieux, le jeune homme a accepté de faire quelques révélations lors d'une interview accordée à TV Magazine. Et il est désormais clair qu'il n'est pas un coeur à prendre. "J'ai supprimé [sur Instagram, NDRL] les photos où apparaissait ma copine, les endroits que j'ai fréquentés. J'estime avoir une vie publique. J'ai prévenu ma famille de faire attention. Je sais qu'en participant à Koh-Lanta, l'exposition est très importante. J'ai décidé d'être dans la lumière, ma famille non, donc je préfère les protéger de ça", a-t-il confié à nos confrères. Il est vrai qu'en se baladant sur ses réseaux sociaux, aucune trace de son idylle avec sa mystérieuse chère et tendre.

Consciencieux jusqu'au bout, Brice a même réussi à ne rien lui dire sur sa participation. Seule sa famille était au courant. "Il n'y avait que mes trois soeurs et mes parents qui le savaient. Quand mes amis ont découvert que j'avais fait Koh-Lanta, ils ont été extrêmement choqués, car je leur avais raconté des bobards comme quoi j'étais parti en vacances au Maroc", a-t-il révélé.

Autant de secrets qui valaient le coup pour Brice, qui rêvait depuis toujours d'intégrer le programme. "Je voulais y aller pour tout casser. Je me suis dit que, de la première à la dernière épreuve, je me donnerais à 100% pour absolument tout gagner. Pendant des mois, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour être au maximum de ma forme une fois arrivé sur Koh-Lanta."