Brice (Koh-Lanta), son fils Maël a déjà 1 an : adorable petit blond comme son papa !

Tout est allé très vite pour Brice. À seulement 24 ans, le finaliste de Koh-Lanta, Les 4 Terres a à peine eu le temps de clôturer son aventure qu'il en entamait une autre, et pas des moindres : celle de père. En effet, quelques jours seulement après la finale du jeu de TF1 en 2020, le jeune blond qui avait perdu beaucoup de poids a accueilli son premier enfant avec sa compagne, le 9 décembre. Un petit garçon qu'ils ont décidé de prénommer Maël. Un an a déjà passé depuis son arrivée et le bambin a assurément eu le temps de grandir !

À l'occasion de son premier anniversaire, Brice n'a pas perdu de temps pour lui témoigner tout son amour en story Instagram à travers plusieurs photos. "Je ne peux même pas vous expliquer comment il a changé ma vie... Ma plus belle réussite. Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie", a-t-il par exemple écrit sous une image de lui en train de marcher dans la rue avec bébé dans les bras. "Je t'aime à la folie mon fils", lui adresse-t-il sous un autre cliché où Maël apparaît tout sourire et bien endimanché sur un lit. (Voir notre diaporama). Il est alors possible de constater que le petit Maël a déjà tout l'air d'un vrai petit garçon. Qui plus est, avec ses cheveux blonds qui ont poussé, il ressemble beaucoup à son papa !

Rappelons que Brice avait longtemps gardé pour lui qu'il attendait un heureux événement. Ce n'est que le 4 décembre 2020 qu'il a annoncé la nouvelle sur Instagram, soit la veille de la finale de Koh-Lanta, remportée alors par Alexandra. "Dans quelques jours je vais devenir papa pour la première fois et je suis le plus heureux du monde. Tellement content d'avoir pu partager Koh-Lanta avec vous, vous êtes géniaux, on se retrouve dans quelques minutes en direct sur TF1 pour l'annonce de cette grande nouvelle", écrivait-il. Maël est ensuite arrivé un peu en avance puisqu'il était au départ attendu le 23 décembre !