Brice (Koh-Lanta) : Le visage de son fils Maël enfin révélé, c'est le portrait craché de sa mère !

Déjà plus de quatre mois que Brice et sa compagne ont accueilli leur petit garçon, Maël. Et pour l'aventurier de "Koh-Lanta, Les 4 Terres", le moment est venu de dévoiler l'adorable visage du bébé !

La saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres diffusée entre septembre et décembre 2020 a été marquée par la victoire d'Alexandra, le décès de Bertrand-Kamal à l'âge de 30 ans, mort après s'être battu contre un cancer du pancréas, mais ce n'est pas tout. Brice, lui aussi aventurier de cette édition, a su séduire bon nombre de téléspectateurs. Depuis le tournage, sa vie a changé : il est désormais l'heureux papa d'un petit Maël, né le 9 décembre 2020. Alors qu'il préservait jusqu'alors le visage de son fils, Brice le présente enfin à ses 130 000 followers. Dimanche 25 avril 2021, l'acolyte de Dorian dans Koh-Lanta partage une story surprise ! Brice se dévoile devant son miroir, son adorable Maël dans les bras, portrait craché de sa maman. Pas de smiley pour cacher la belle bouille de son bébé, qui fait face à l'objectif. Le jeune garçon dont le visage n'est désormais plus un mystère pour les internautes, partage visiblement un moment privilégié avec son papa, celui du bain. En effet, Maël a les cheveux mouillés et est emmitouflé dans une serviette. Brice (Koh-Lanta) et sa compagne comblés par Maël Il s'agit là de la toute première fois que Brice présente Maël, mais avant cela l'aventurier arrivé jusqu'en finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres avait déjà présenté sa compagne, qu'il a longtemps préservée. En décembre dernier, il partageait pour la première fois une photo de ventre bien arrondi de sa belle avant de publier, après l'arrivée du petit Maël, un autre cliché pris durant la grossesse de sa jolie blonde au visage d'ange mais dont l'identité n'a toujours pas révélée. Rappelons qu'en interview exclusive pour Purepeople.com en décembre 2020, Brice expliquait pourquoi il avait préféré garder sa compagne éloignée des réseaux sociaux. "Chez nous c'est vivons heureux, vivons cachés. Je montre un petit peu de ma famille, de ma compagne sans dire les prénoms ni rien. J'aime partager avec mes abonnés mais ça peut être dangereux donc je préfère rester discret", confiait-il. Aujourd'hui, les amoureux vivent une nouvelle aventure, celle de la vie de famille à trois !