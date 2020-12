Brice (Koh-Lanta), futur papa et amoureux comblé : pourquoi il cache sa compagne

Alexandra est la grande gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1). De son côté, Brice n'a pas à rougir. Le jeune animateur radio de 23 ans a remporté la mythique épreuve des poteaux. Il n'aura pas le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur mais encore mieux : un bébé à naître dans les jours à venir. En effet, sa compagne est enceinte de leur premier enfant. Une annonce inattendue de la part de l'aventurier qui souhaite préserver l'identité de sa douce. Pour Purepeople.com, le finaliste explique pourquoi il tient tant à cacher sa compagne, et revient plus en détails sur son aventure.

Pourquoi avoir choisi Alexandra plutôt que Loïc pour vous accompagner au conseil final ?

C'était un choix stratégique. Je n'y avais pas du tout réfléchi avant. J'étais seul contre tous... Alexandra et Loïc étaient très soudés. Ils étaient de mon côté au même niveau d'amitié, je ne les connaissais pas énormément mais je savais qu'ils étaient tous les deux de bons aventuriers. Donc j'ai fait les comptes des votes et je me suis dit que ma seule chance de gagner était de choisir Alexandra. J'ai perdu à très peu de voix, mais je suis fier de mon parcours !

Vous aviez confié que vous auriez donné les 100 000 euros à votre soeur si vous aviez gagné, pourquoi ce choix ?

Ma famille a toujours été un moteur pour moi, avant, pendant et après Koh-Lanta. On est très soudé, ils m'ont toujours guidé dans mes choix, tant dans ma vie professionnelle que personnelle. Je vis à Paris mais dès que j'en ai l'occasion, même pour une journée, je vais les voir dans la Creuse. Les 100 000 euros, je voulais les donner à ma soeur pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et c'est vrai que perdre Koh-Lanta c'était aussi un déchirement à ce niveau-là. J'aurais voulu lui faire ce cadeau... C'est grâce à eux que je suis allé aussi loin.

Vous avez confié en interview avoir ressenti de la haine de la part des autres aventuriers au conseil final... Pouvez-vous développer ?

Ce n'était pas vraiment une haine mais je pense un petit peu de jalousie de la part de certains candidats qui n'avaient pas misé cher sur moi. Parce qu'après la réunification, j'étais dans une posture plutôt compliquée, j'aurais pu être éliminé à plusieurs reprises. Après, leur jalousie, je peux la comprendre. La place sur les poteaux, tout le monde en rêve. Ils ont fait leur choix, c'était Alexandra et c'était sûrement le meilleur choix pour eux.

Au tout début du jeu, vous aviez déclaré : "J'ai supprimé les photos où apparaissait ma copine, les endroits que j'ai fréquentés"... Pourquoi cela ?

Tout simplement parce que j'ai choisi de faire Koh-Lanta, d'avoir une couverture médiatique exceptionnelle. Ma famille me suit et m'a toujours soutenu mais n'a pas choisi cette notoriété. Mes proches n'ont pas choisi de recevoir des messages sur les réseaux sociaux pour savoir où je suis, où j'habite ou quoi que ce soit d'autre. Chez nous c'est vivons heureux, vivons cachés. Je montre un petit peu de ma famille, de ma compagne sans dire les prénoms ni rien. J'aime partager avec mes abonnés mais ça peut être dangereux donc je préfère rester discret. Récemment j'ai lâché un peu de leste en partageant le ventre de ma compagne pour annoncer sa grossesse.

Comment votre compagne vit votre notoriété soudaine ?

Elle la vit très bien. Elle est très très fière de moi. Elle dit que je n'ai pas changé dans Koh-Lanta, elle me reconnait de bout en bout. Et puis elle voit que je suis heureux de parler du jeu que ce soit sur les réseaux sociaux, en interview ou dans la rue avec les téléspectateurs que je rencontre. Elle est très compréhensive, elle me partage avec beaucoup de gens (rires) et ça ne la dérange pas. Elle est très heureuse. Koh-Lanta, ça a été un événement marquant de ma vie mais aussi de la sienne parce qu'elle m'a accompagné dans cette aventure. Je ne peux que la remercier, elle est exceptionnelle et j'ai beaucoup de chance de l'avoir ! J'ai trouvé ma perle, je mesure vraiment ma chance.

Très discret sur votre vie amoureuse, vous avez annoncé être bientôt papa, félicitations ! Comment appréhendez vous ce nouveau rôle ?

Une grossesse c'est quand même long, au début c'est un peu abstrait, c'est encore loin. Là ça approche vraiment, on commence à avoir toutes les affaires : le lit, le transat, le cosy, le siège auto... Du coup ça devient vraiment concret, on a hâte. Et ça tombe nickel. J'étais à fond dans l'aventure Koh-Lanta qui se termine, je vais pouvoir être à fond dans cette nouvelle aventure à trois. Je suis super content. J'ai toujours rêvé d'être papa jeune, je suis tombé sur la personne qui partage ma vision. On a été très chanceux de se rencontrer. On a hâte d'être à Noël pour l'arrivée du bébé ! Je n'appréhende pas du tout, je ne stresse pas.

