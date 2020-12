Brice (Koh-Lanta 2020) bientôt papa : Annonce en direct pendant la finale !

Brice a annoncé cette très belle nouvelle peu de temps avant la diffusion de la finale de Koh-Lanta 2020, le 4 décembre, sur Instagram. Comme son grand ami Dorian, le finaliste s'apprête à devenir papa.

Aux alentours de 18 heures, l'animateur radio originaire de la Creuse a posté des photos en noir et blanc que ses abonnés ne pouvaient pas louper. Brice a en effet annoncé que sa chère et tendre était enceinte de leur premier enfant. On peut y voir le baby bump de sa compagne, dont on ne voit pas le visage. L'aventurier de TF1 le touche et pose sa tête sur son ventre déjà bien arrondi, afin d'être au plus près de son bébé... dont la naissance est imminente. "1 + 1 = 3. L'aventure Koh-Lanta se termine ce soir, mais une nouvelle commence. Un nouveau rêve se réalise, tellement content de pouvoir enfin vous l'annoncer. Dans quelques jours je vais devenir papa pour la première fois et je suis le plus heureux du monde. Tellement content d'avoir pu partager Koh-Lanta avec vous, vous êtes géniaux, on se retrouve dans quelques minutes en direct sur TF1 pour l'annonce de cette grande nouvelle", a écrit le futur papa de 23 ans en légende de sa tendre publication.