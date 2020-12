Brice (Koh-Lanta) papa "un peu en avance" : sexe et photo du bébé, un "ange de Noël"

La naissance de l'adorable bébé est arrivée très peu après l'annonce surprise de la grossesse. C'est le 4 décembre 2020, le jour de la grande finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres, que Brice a révélé attendre un heureux événement. "L'aventure Koh-Lanta se termine ce soir, mais une nouvelle commence. Un nouveau rêve se réalise, tellement content de pouvoir enfin vous l'annoncer. Dans quelques jours je vais devenir papa pour la première fois et je suis le plus heureux du monde, lançait-il. Tellement content d'avoir pu partager Koh-Lanta avec vous, vous êtes géniaux, on se retrouve dans quelques minutes en direct sur TF1 pour l'annonce de cette grande nouvelle." Un joli texte accompagné de photos en noir et blanc où apparaissaient les mains de Brice tendrement posées sur le ventre très arrondi de l'heureuse future maman.

Le soir-même, sur le plateau de TF1, le finaliste de Koh-Lanta avait également dit quelques mots à propos de l'arrivée prochaine de son bébé. "Je suis très heureux avec ma copine et on attend un heureux événement pour très bientôt. C'est prévu pour le 23 décembre !", avait déclaré Brice. Il semblerait que son bébé ait décidé de pointer le bout de son nez plus tôt que prévu...

Toutes nos félicitations à Brice pour cette nouvelle vie à trois avec sa compagne et leur bébé !