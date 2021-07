Brigitte Bardot furieuse contre Robert Ménard après une affiche improbable...

Brigitte Bardot a poussé un gros coup de gueule sur Twitter, jeudi 29 juillet. L'ancienne actrice, qui donne de son temps et de sa personne pour la cause animale, a été victime d'une blague douteuse de la part de Robert Ménard, maire de la ville de Béziers, située dans l'Hérault.

En effet, afin de promouvoir la tauromachie dans sa ville, le politicien a eu l'idée de se servir de l'image de celle que l'on surnomme B.B et de son histoire d'amour présumée avec un toréador.

Sur l'affiche, on peut ainsi lire, à côté d'un montage photo mettant en scène les deux personnages : "Brigitte Bardot, Luis Miguel Dominguin : ils se sont tant aimés. Avec les matadors, Brigitte n'a pas toujours dit non". Cette campagne d'affichage est également une réponse à celle déployée par la Fondation Brigitte Bardot, qui tente de faire interdire cette pratique, qui persiste malgré tout, dans les régions occitanes. Les panneaux exposés dans la ville par l'association indiquaient : "Spectacle garanti avec souffrance animale. Stop à la corrida !"