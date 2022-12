Brigitte Macron chic et solennelle en total look noir, Bérénice Bejo et son mari Michel Hazanavicius applaudissent !

La salle Pleyel de Paris s'est teintée de couleurs jaunes et de bleues, le mardi 13 décembre 2022. Marc Ladreit de Lacharrière avait été approché par les autorités françaises et ukrainiennes pour mettre ce lieu de prestige à la disposition d'Olena Zelenska, la première Dame d'Ukraine, afin de pouvoir y organiser une soirée de gala au profit de sa Fondation. L'organisme opère au service des ukrainiens, dans le domaine humanitaire, la médecine et l'éducation. Très actives depuis le début de la guerre contre la Russie, ses équipes ont déjà pu mettre à disposition du matériel médical et ont organisé l'installation d'enfants à l'étranger. Il est donc plus que jamais important de contribuer, financièrement, à la lutte.

La soirée de gala de la Fondation Olena Zelenska a réuni deux premières Dames : celle d'Ukraine et celle de France. Toutes deux sont intervenues sur la scène de la salle Pleyel en faveur de la cause ukrainienne, présentant l'organisme et appelant à la générosité du plus grand nombre. Les discours plein de ferveur de Brigitte Macron et de sa consoeur ukrainienne ont été applaudis chaleureusement par l'écrivain Bernard-Henri Lévy, Elise Lucet, Cyril Viguier, Nathalie Loiseau, Denys Chmyhal, le premier ministre de l'Ukraine, Michel Hazanavicius et son épouse Bérénice Bejo, Jean-Michel Blanquer et par Rima Abdul Malak, ministre de la Culture de France, tous présents dans la salle parisienne le 13 décembre 2022.

La présentation de la Fondation Olena Zelenska a été suivie d'une représentation brillante de la performance Ukraine Fire, par la troupe des Dakh Daughters. Formé en 2012 à Kiev, ce groupe théâtral et musical est composé de sept artistes ukrainiennes et présente aujourd'hui son cabaret-concert comme un véritable acte de résistance. Sur scène, les armes des artistes sont leurs chants et leurs danses, qu'elles utilisent comme un hymne à la gloire des pères, des maris et des amis restés en Ukraine pour faire la guerre. Pour en savoir plus sur les actions de la Fondation Olena Zelenska, rendez-vous à ce lien.