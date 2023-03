Brigitte Macron réunie avec Emmanuel : journée ski en famille avec les enfants, des retrouvailles bien méritées !

Le métier de président de la République ne laisse que peu de répit aux personnes qui l'occupent. Mais souffler et décrocher de l'Elysée est parfois plus que nécessaire pour revenir en pleine forme. Au coeur des critiques autour de la réforme des retraites pour laquelle il a été quelque peu bousculé par les visiteurs et les agriculteurs au Salon de l'agriculture à Paris, Emmanuel Macron a pris un peu de temps pour lui et a rejoint la Première dame Brigitte et les enfants, dont Laurence Auzière, pour une journée au grand air !

C'est à La Mongie, station de ski pyrénéenne très appréciée du couple présidentiel, qu'Emmanuel Macron a retrouvé les siens le dimanche 26 février. En fan de glisse, Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont chaussé les skis pour dévaler les pistes malgré la météo capricieuse et un épais brouillard qui s'était invité sur les flancs de montagne : "L'occasion de profiter des pentes du Grand Tourmalet à la faveur des toutes récentes chutes de neige et de (re)goûter aux produits du terroir mais aussi de retrouver, au lendemain de l'ouverture du Salon de l'agriculture de Paris, l'un des éleveurs les plus emblématiques de la Bigorre, Eric Abadie, dans son restaurant d'altitude près du Col du Tourmalet", a indiqué La Nouvelle République des Pyrénées dans son édition du 27 février dernier.

Au programme donc : détente et évasion en famille et repas de montagne comme toutes les autres familles présents à La Mongie. Un break certes court pour le président de la République mais plus que bienvenu en ces temps difficiles pour le chef de l'Etat. Après plusieurs confrontations au sujet de la réforme des retraites lors de ses déplacements, le président est déjà parti pour une tournée africaine de 72 heures.

Brigitte Macron aspire à "une vie plus simple"

Ce rythme effréné, Emmanuel Macron devra encore le tenir quelques années. Réélu en 2022 pour un second mandat, le président a donc signé pour cinq années supplémentaires au palais de l'Elysée. Si Brigitte est et restera un soutien quoiqu'il arrive, la Première dame n'aurait pas été emballée par l'idée d'un nouveau quinquennat : "Quelques proches nous ont dit qu'elle aspirait à une vie plus simple et qu'elle était moyennement fan de l'idée d'un second mandat", révélait à l'époque dans Gala Gérard Davet, co-auteur du livre Le Traître et le Néant. Brigitte Macron va donc devoir s'armer d'encore un peu de patience pour goûter à la sérénité.