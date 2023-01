Brigitte Macron : Sa fille Laurence en couple avec un artiste, mots rares sur l'histoire d'amour

En accédant à la place de première dame de France, Brigitte Macron a mis en lumière sa progéniture. Avant d'être en couple avec le président de la République Emmanuel Macron, l'ancienne professeur de français a été mariée au banquier André-Louis Auzière, avec qui elle a eu trois enfants, Sébastien (48 ans), Laurence (46 ans) et Tiphaine (39 ans). Cette dernière, passionnée par la politique, est une avocate qui ne craint pas les projecteurs des médias. L'aîné, diplômé en 1999 de l'école d'ingénieur spécialisé dans les statistiques, la prestigieuse ENSAE, a toujours misé sur la discrétion. Qu'en est-il de la cadette de la fratrie ? Cardiologue, elle a toujours préféré rester à l'ombre mais le magazine Gala a réussi à obtenir non seulement ses confidences, mais également celles de son compagnon Matthieu Gasser - Graffensttaden étant son nom d'artiste.

Dans une interview exclusive sur le site de Gala, Laurence Auzière s'est exprimée comme rarement. Maman d'Emma - qu'on a vu si grande après la réélection d'Emmanuel Macron -, Alice et Thomas nés de son mariage avec le radiologue Guillaume Jourdan - le couple est séparé mais entretient les meilleures relations - elle a notamment expliqué pourquoi elle ne voulait pas montrer ses enfants sur les réseaux sociaux : "Oui, je fais attention à ma famille. Quand je les montre, c'est de dos. Je suis protectrice et ma famille est relativement pudique. Cela les protège mieux." Pour cette cardiologue de profession, c'est pour se protéger et protéger les siens qu'elle agit de cette façon. Et par pudeur ? Peut-être mais elle estime qu'elle n'est pas si discrète que cela dans sa vie.

Un artiste dans la famille

L'entretien est l'occasion de mieux connaître celui qui l'a accompagnée à la deuxième investiture de son beau-père à l'Elysée au mois de mai 2022, Matthieu Graffensttaden. Un couple qui se connaît depuis qu'ils ont 16 ans : "La rencontre a eu lieu lors de vacances au ski. Matthieu n'était pas encore un artiste. Il était surtout bon skieur (rires)." Son compagnon ajoutera ensuite que chacun a suivi ensuite sa vie, elle en Alsace et lui à Strasbourg, puis ils se sont retrouvés. Amoureux, ils se soutiennent et c'est ainsi que sur le compte Instagram de Laurence Auzière, on peut apprécier les oeuvres d'art de sa moitié.