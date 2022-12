Brigitte Macron : Sa fille Tiphaine fière des exploits de ses enfants, elle dévoile des clichés inédits

Pendant les vacances de Noël, entre deux ouvertures de cadeaux, Tiphaine Auzière et ses enfants foncent tout droit... vers les écuries ! Passionné d'équitation, le trio pratique souvent ensemble, pour la plus grande fierté de la fille cadette de Brigitte Macron, qui aime poster des vidéos de ses enfants à cheval sur Instagram. Et si elle narre souvent les exploits de sa fille de 9 ans, Elise, qui multiplie les victoires en concours depuis plusieurs mois, ce mercredi, c'est son fils, Aurèle, qui l'a rendue très fière.

Expliquant que le jeune garçon, qui a eu 7 ans en août dernier, a (presque) parfaitement réussi son premier concours de saut d'obstacles, la jeune maman de 38 ans a posté plusieurs photos du garçonnet. Et autant dire qu'avec sa tenue réglementaire et sa tenue parfaite dans ses étriers, le petit Aurèle a tout d'un futur champion ! Elise, quant à elle, a une nouvelle fois remporté la coupe dans sa catégorie d'âge, ce qui a ravi sa mère. "Quelle progression !", a-t-elle commenté en légende, très heureuse.

Noël en famille avant quelques jours de repos pour le président

On imagine que son compagnon, Antoine Choteau, était tout aussi passionné qu'elle pour soutenir ses enfants et que ceux-ci seront chaudement félicités par le président (qu'ils surnomment Daddy) et la première Dame lorsque le couple présidentiel sera de retour en région parisienne ou dans leur résidence privée et familiale du Touquet.