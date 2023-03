Diaporama : Brigitte Macron réunie avec Emmanuel : journée ski en famille avec les enfants, des retrouvailles bien méritées !

1 / 21 Brigitte Macron réunie avec Emmanuel : journée ski en famille avec les enfants, des retrouvailles bien méritées !

2 / 21 Brigitte et Emmanuel Macron ont profité d'un break bien mérité au ski dans la station pyrénéenne de La Mongie Le président français Emmanuel Macron, accompagné de la première dame, Brigitte Macron, reçoit son homologue de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et son épouse Dominique pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée, à Paris. © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

3 / 21 Ce dimanche 26 février, ils ont d'ailleurs retrouvé les enfants de Brigitte Macron dont Laurence Auzière-Jourdan au coeur de la station Exclusif - Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) font du ski dans la station de la Mongie le 26 décembre 2017. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

4 / 21 C'est en famille que Brigitte et Emmanuel Macron rendent souvent visite à la station. Exclusif - Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) - Le président de la République française et sa femme la Première Dame lors d'un bain de foule à la station de sports d'hiver La Mongie à Bagnères-de-Bigorre, France, le 29 décembre 2017. © Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

5 / 21 Ce n'est pas la première fois que le couple s'y rend puisqu'il y a ses habitudes et a déjà skié à plusieurs reprises sur ses montagnes Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte arrivent à La Nouvelle-Orleans, accueillis par la maire de la ville LaToya Cantrell, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 2 décembre 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

6 / 21 Un moment court mais intense qui a suffi au président et à son épouse de recharger les batteries avant d'attaquer une nouvelle semaine chargée Laurence, fille de Brigitte Macron, présente à La Mongie pour la réunion de famille © Instagram

7 / 21 Emmanuel Macron était attendu pour une tournée africaine de 3 jours dès son retour... Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron lors de leur arrivée au dîner d'état à la Maison Blanche offert par le président des Etats-Unis à l'occasion de la visite d'état du président français et de la première dame le 1er décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 21 Exclusif - Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) font du ski dans la station de la Mongie le 26 décembre 2017. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

9 / 21 Exclusif - Claude et son mari Didier Deschamps, Brigitte Macron, ses filles Tiphaine et Laurence Auzière - Personnalités lors de l'enregistrement de l'émission "Le gala des Pièces Jaunes, le concert événement" au Zenith de Paris, et diffusée le 28 janvier sur France 2. Le 25 janvier 2023 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

10 / 21 Exclusif - Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) font du ski dans la station de la Mongie le 26 décembre 2017. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

11 / 21 Exclusif - Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) font du ski dans la station de la Mongie le 26 décembre 2017. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

12 / 21 Line Renaud et Brigitte Macron (Trogneux) et ses filles Laurence et Tiphaine - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron, candidat d'En Marche! à l'élection présidentielle 2017, à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le lundi 17 avril 2017. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

13 / 21 Exclusif - Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) font du ski dans la station de la Mongie le 26 décembre 2017. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

14 / 21 Brigitte Macron et ses filles Laurence Auzière Jourdan (cardiologue) et Tiphaine Auzière (avocate) - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron à l'AccorHotels Arena à Paris, le lundi 17 avril 2017. © Dominique Jacovides - Sébastien Valiela / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Sebastien Valiela / Bestimage

15 / 21 Exclusif - Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) font du ski à la Mongie le jour de Noël le 25 décembre 2017 © Cyril Moreau - Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

16 / 21 Le président français Emmanuel Macron, accompagné de la première dame, Brigitte Macron, reçoit son homologue de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et son épouse Dominique pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée, à Paris, le 25 janvier 2023. © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

17 / 21 Brigitte Macron et ses filles Tiphaine Auzière (avocate) et Laurence Auzière Jourdan (cardiologue) - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron à l'AccorHotels Arena à Paris, le lundi 17 avril 2017. © Dominique Jacovides - Sébastien Valiela / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Sebastien Valiela / Bestimage

18 / 21 Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte arrivent à La Nouvelle-Orleans, accueillis par la maire de la ville LaToya Cantrell, à l'occasion de leur voyage officiel aux Etats-Unis. Le 2 décembre 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

19 / 21 Le président Emmanuel Macron lors d'un déjeuner organisé par le secrétaire d'État américain Antony Blinken en l'honneur du président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, au Département d'État à Washington le 1er décembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

20 / 21 Laurence Auzière-Jourdan, Emmanuel Macron avec son frère Laurent Macron, Tiphaine Auzière et son compagnon Antoine, Brigitte Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 Mai 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE