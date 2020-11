Brigitte Macron sort de l'Elysée pour un grand anniversaire célébré avec son mari

Le "pèlerinage" de Brigitte et Emmanuel Macron a débuté dans un village de Colombey-les-deux-Elglises étrangement vide et silencieux malgré un beau soleil automnal. Les boutiques de souvenirs et les restaurants, comme la Table du général, sont restés fermés, confinement oblige.

Le couple a déjeuné à la mairie en présence de trois membres de la famille de Charles de Gaulle : ses petits-fils Yves et Pierre et sa petite-fille Anne de la Roullière, des élus locaux, et le président de la Fondation de Gaulle, l'ancien ministre Hervé Gaymard. Ils se sont ensuite rendus à la Boisserie, la résidence familiale devenue en partie un musée.

Aucun discours n'était prévu et la messe du souvenir qui se déroule chaque année a été annulée en raison de l'épidémie.

Après 1970, le "pèlerinage du 9 novembre" était devenu un rendez-vous incontournable pour les élus gaullistes. Les présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy n'y ont pas dérogé, tandis que le socialiste François Hollande ne s'est rendu qu'à une reprise à Colombey durant son quinquennat. Pour Emmanuel Macron, ce second déplacement dans le village de Haute-Marne depuis son élection marque la fin des célébrations de l'année de Gaulle, organisées pour les anniversaires de sa naissance il y a 130 ans, de l'Appel du 18 Juin il y a 80 ans et de sa mort.