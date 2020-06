Brigitte Macron souriante et élégante auprès de Gautier Capuçon

Durant tout le confinement et même après, toute la France s'est accordée à applaudir le personnel soignant. Chaque soir, à 20h précises, les citoyens se donnaient rendez-vous à leurs fenêtres afin de soutenir les héros en première ligne face à l'épidémie de Covid-19. Le violoncelliste Gautier Capuçon a eu l'idée d'enregistrer un album, Symphonie pour la vie, au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris et la Fondation de France. Un projet porté sur la scène du théâtre du Châtelet et diffusé sur France 3 mercredi 24 juin 2020 en prime time avec la participation de Stéphane Bern et Franck Ferrand.

Avec plusieurs amis musiciens et chanteurs de renom dans le monde classique, Gautier Capuçon a lancé Symphonie pour la vie. Bertrand Chamayou, Franck Braley, Philippe Jaroussky, Natalie Dessay, Alexandre Tharaud, Edgar Moreau, Karine Deshayes ou encore Nemanja Radulovic, tous ces grands noms ont répondu présents. Le célèbre orchestre Lamoureux a également participé à ce beau projet. Le concert a été dirigé par trois éminents chefs d'orchestre à tour de rôle : Yvan Cassar, Lionel Bringuier et Pierre Bleuse. De son côté, le dessinateur Plantu a contribué à Symphonie pour la vie en dessinant la pochette du disque.

Le 15 juin 2020, tous les artistes se sont retrouvés au théâtre du Châtelet à Paris afin d'enregistrer l'émission retraçant leur élan de solidarité avec les soignants. Mais il n'y a pas eu que de la musique. Durant cette grande soirée musicale, récits, impressions et sentiments se sont également invités, des temps de parole venant s'ajouter à la partition. De quoi donner encore plus de souffle à la soirée, enregistrée dans le respect des règles sanitaires et en présence de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions.

Brigitte Macron, l'épouse du président de la République Emmanuel Macron, était également présente en sa qualité de présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Une fonction qu'elle occupe depuis un an, ayant succédé à Bernadette Chirac. En plus d'encourager les artistes dans leur beau projet, Brigitte Macron a échangé en visio avec Augustin, un jeune garçon de 8 ans hospitalisé dans un service de rhumatologie pédiatrique à Lyon.