Brigitte Macron soutient Laurence Jenkell, décorée par Franck Riester

Brigitte Macron soutient de nombreuses causes et elle défend notamment les droits des femmes. C'est pourquoi la première dame s'est rendue le 9 juin 2020 à la Cité audacieuse, à Paris, pour découvrir une oeuvre unique de l'artiste Laurence Jenkell.

La sculptrice et plasticienne française de 54 ans a dévoilé en exclusivité une sculpture unique au profit de la Fondation des femmes. Il s'agit d'une femme, assise sur le sol, buste et tête tournés, mains devant le visage. Cette sculpture dénonçant les violences faites aux femmes sera prochainement vendue aux enchères au profit de la Fondation.

En plus de la présence de Brigitte Macron à la Cité audacieuse, Laurence Jenkell a pu compter sur celles de la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, et de l'animateur Bernard Montiel.

Lors de cette sortie, quelques jours avant son opération - une intervention bénigne à la rétine survenue le 18 juin dernier -, Brigitte Macron est apparue rayonnante dans un jean slim foncé associé à une veste noire. L'épouse d'Emmanuel Macron n'a pas manqué d'admirer l'insigne de Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres que portait Laurence Jenkell.

Avant de dévoiler son oeuvre unique, l'artiste s'était rendue à ministère de la Culture pour recevoir sa décoration des mains de Franck Riester. "Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui ici, dans ce salon géant du ministère de la Culture pour ma première remise de l'Ordre des Art et des Lettres après le Covid. Donc c'est un honneur tout particulier, un plaisir tout particulier et une émotion toute particulière que de pourvoir le faire avec vous chère Laurence (...) de vous, à travers cette décoration, témoigner la reconnaissance de la France. Vous qui faites briller l'Art contemporain bien sûr, mais aussi qui faites briller la France, sur le territoire national et partout dans le monde", a déclaré le ministre de la Culture, qui a lui-même été touché par le coronavirus.

Laurence Jenkell n'était pas venue les mains vides au ministère de la Culture. Elle a offert l'une de ses oeuvres iconiques, les bonbons colorés, à Franck Riester.

Laurence Jenkell fait partie du mouvement néo-pop et expose dans le monde entier, notamment une exposition en solo à New York, Crossroads of the World, à l'invitation des gouverneurs de New York et du New Jersey. L'exposition s'est déplacée à l'Oculus sur les lieux du World Trade Center, pour finir à l'aéroport JFK International.