Brigitte Macron sur tous les fronts : mois de septembre chargé pour la première dame

C'est un mois de septembre très chargé, pour ne pas dire plein, que Brigitte Macron a honoré il y a quelques semaines. Les engagements et déplacements officiels de la première dame ont d'abord débuté au palais de l'Élysée, alors qu'elle recevait plusieurs personnes dans son bureau pour des rendez-vous de travail. L'épouse du président de la République Emmanuel Macron s'est entre autres entretenue avec le professeur Amine Benyamina (psychiatre-addictologue), Joseline Duquerrois (présidente nationale de l'association Les Blouses roses) ou encore Anousheh Karvar (déléguée du gouvernement auprès de l'Organisation internationale du travail) et Sophie Cluzel (secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées).

À la pointe de l'élégance, et toujours masquée, Brigitte Macron a également été vue lors de multiples sorties publiques. Le 9 septembre, elle a ainsi été photographiée lors d'une visite à la nouvelle galerie Luca Ratton, dans le 6e arrondissement de Paris, pour assister à l'exposition des architectes Bismut & Bismut. Trois jours plus tard, le 12 septembre, c'est en veste de tailleur grise et pantalon foncé qu'elle retrouvait Roselyne Bachelot pour découvrir l'exposition Art Paris au Grand Palais.

Voyage officiel dans les pays baltes

Les rendez-vous au côté de la ministre de la Culture ont été nombreux puisque c'est toujours avec Roselyne Bachelot, mais aussi Stéphane Bern, que Brigitte Macron a accompagné Emmanuel Macron à Condom (Gers) le 18 septembre pour visiter l'hôtel de Polignac dans le cadre de la restauration des lieux en marge des Journées européennes du patrimoine.

Enfin et surtout, la fin du mois de septembre du couple présidentiel a été marquée par leur voyage officiel dans les pays baltes. Brigitte et Emmanuel Macron ont d'abord été accueillis le 28 septembre à Vilnius, en Lituanie, profitant au cours de la soirée d'une cérémonie officielle donnée au palais par le président Gitanas Nausėda et son épouse Diana Nausėdienė pour leur venue. Le jour de son arrivée, la première dame de France s'était d'abord rendue au Museum of Modern Art avec la première dame lituanienne pour une visite.

Le lendemain, le 29 septembre, Brigitte et Emmanuel Macron arrivaient en Lettonie, juste à temps pour le dîner officiel donné au château de Riga par le président Egils Levits et son épouse Andra Levite. La journée suivante, Brigitte Macron retrouvait la première dame de Lettonie pour une visite de l'exposition Dessins en liberté présentée par l'Institut français et Courrier international sur la liberté d'expression à travers 50 dessins de presse du monde entier, Maison de l'Union européenne, avant de se rendre au Monument de la liberté et de découvrir l'Opéra national et la Bibliothèque nationale de Lettonie.

Un mois de septembre très intense pour la Première Dame !