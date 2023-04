Brigitte Macron, toujours aussi chic en costume : le duel mode avec Maxima des Pays-Bas se poursuit

Brigitte Macron et Emmanuel Macron se trouvent aux Pays-Bas. Le couple présidentiel est venu rendre visite au roi Willem Alexander et à la reine Maxima ainsi qu'à des politiques du gouvernement pour réchauffer les liens entre les deux pays depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il s'agissait de la première visite d'un président français depuis 2000. Brigitte et Emmanuel Macron ont été accueillis avec les honneurs militaires puis ont eu droit à un déjeuner privé avec le couple royal avant qu'un dîner d'Etat ne soit donné au palais.

Face à un parterre d'invités triés sur le volet, Emmanuel Macron a tenu un discours chaleureux à l'encontre des hôtes. Il était épaulé par la première dame Brigitte Macron qui s'est fait remarquer par son sens de la mode inimitable. En ce dernier jour de visite ce mercredi 12 avril, le président et son épouse se sont séparés pour honorer des engagements chacun de leur côté.

Brigitte Macron avait rendez-vous avec la reine consort Maxima sur le seuil de la maison d'Anne Frank, devenue tristement célèbre pour avoir été l'une des victimes de la déportation pendant la guerre, auteur d'un journal intime devenu incontournable. Les deux femmes ont conclu la visite et se sont ensuite rendus dans les locaux de la fondation MIND Us, qui travaille à l'amélioration de la santé mentale des jeunes, une cause chère au coeur de la première dame.

Un dernier rendez-vous main dans la main

Brigitte Macron et la reine Maxima ont détonné par les tenues qu'elles avaient choisies. Si la reine portait une robe rouge cachée par un long manteau écarlate, Brigitte Macron avait opté pour du bleu. C'est dans un costume pantalon et une chemise blanche que l'ancienne professeure a tenu compagnie à la reine consort. L'une à côté de l'autre, les deux femmes portaient les couleurs des drapeaux de la France des Pays-Bas, une image parfaite pour coller avec la mission que leurs maris s'étaient fixée avec ce voyage : resserrer les liens et afficher leur unité. Défi réussi !