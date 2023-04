Brigitte Macron rivalise d'élégance avec la reine Maxima : choc de styles au dîner d'Etat

Après que la France a reçu le roi et la reine des Pays-Bas en 2016, ces derniers ont rendu la pareille à l'hexagone. C'est la raison pour laquelle Brigitte et Emmanuel Macron se sont rendus à Amsterdam ce mardi 22 avril pour une visite officielle de deux jours à nos voisins néerlandais. Au programme, un accueil de folie sous les honneurs militaires, une cérémonie de recueillement devant le monument national de la place du Dam, un déjeuner privé et la tenue d'un discours sur la souveraineté économique et industrielle de l'Union européenne, à l'institut de recherche Nexus à La Haye.

Le soir-même, c'est pour un dîner d'Etat que les deux couples se sont retrouvés au coeur du palais royal, entourés d'autres convives comme le prince Constantijn, frère du roi Willem-Alexander, et son épouse, la princesse Laurentien. Tous se sont délectés d'un menu minutieusement préparé dans les cuisines du palais, à savoir caviar, velouté d'asperge et crevette, et tournedos.

Pour honorer Brigitte et Emmanuel Macron, la reine Maxima avait misé sur une maxi-robe rouge flamboyante aux manches bouffantes, création de la marque Claes Iversen. Elle portait aussi les insignes et le ruban de dame grand-croix de l'ordre national de la Légion d'honneur, comme son mari. Un look royal aux antipodes de celui de la première dame. Brigitte Macron était quant à elle plus sobre mais tout aussi élégante. Elle a mis en valeur sa sublime silhouette dans une robe moulante bleu marine dont le haut était parsemé de sequins argentés et bronze. Une simplicité efficace qui prouve une nouvelle fois que Brigitte Macron restera pour longtemps une icône de mode à la française.

Un retour en France pour un événement particulier

Ce mercredi 12 avril, Emmanuel Macron est attendu pour signer un pacte pour l'innovation avant une visite de laboratoire de physique quantique expérimentale de l'Université d'Amsterdam avant une réunion de travail entre ministres français et néerlandais et une conférence de presse avec le premier ministre Mark Rutte. Le couple présidentiel rentrera en fin de journée à Paris, juste à temps pour célébrer les 70 ans de Brigitte Macron !