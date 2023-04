Diaporama : Brigitte Macron, toujours aussi chic en costume : le duel mode avec Maxima des Pays-Bas se poursuit

Elles ont ensuite pris la route de la Fondation MIND Us Le Première Dame française Brigitte Macron et la reine Maxima des Pays-Bas visitent la Maison d'Anne Frank dans le cadre de la visite d'État du couple présidentiel français aux Pays-Bas, Jour 2, à Amsterdam, Pays-Bas, le 12 avril 2023. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

Institution venant en aide aux jeunes dont la santé mentale est fragile. La Première Dame française Brigitte Macron et la reine Maxima des Pays-Bas visitent la fondation MIND Us, qui travaille à l'amélioration de la santé mentale des jeunes, dans le cadre de la visite d'État du couple présidentiel français aux Pays-Bas, Jour 2, à Amsterdam, Pays-Bas, le 12 avril 2023. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

