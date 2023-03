Brillez de mille feux avec ces produits makeup métalisés

Achetez ce fard à paupières long lasting stick Kiko Milano pour 7,55 € sur Amazon

Ce soir, c'est samedi, alors vous décidez de sortir. Pour l'occasion, vous donnez tout côté look. Vous avez choisi de miser sur la tendance du moment, le métallisé. Après avoir enfilé votre sublime slip dress argentée, place au makeup. Vous l'accordez à votre tenue avec fard à paupières long lasting stick Kiko Milano. Son argent intense va attirer tous les regards sur vos yeux, on vous le garantit. Que vous l'appliquez uniquement sur la paupière mobile, sur l'ensemble de la paupière, ou même sous l'oeil, ce côté métallique vous mettra forcément en valeur, et ce pour longtemps. Avec sa tenue de 8 h, vous pourrez en effet danser toute la nuit. Et même si sa couleur est prononcée, pas de panique. Sa texture crémeuse lui permet de s'estomper facilement. Parfait si l'on connaît un petit raté ! Son packaging sous forme de bâton permet en plus de l'appliquer vraiment facilement et de réaliser une retouche en quelques secondes en cours de soirée !

2. Ce crayon gel tatoo liner de Maybelline New York est à moins de 7 €

Pour les plus audacieuses, il existe des façons moins classiques de s'emparer de la tendance métallisée. Si le fard à paupières reste le produit phare, vous pouvez mettre en valeur votre regard d'une autre manière. Avis à celles qui vénèrent le cat eye ou l'encore plus sulfureux, fox eye, vous allez adorer ce crayon gel tatoo liner de Maybelline New York. Il se twiste en plus d'une couleur vraiment originale, pour vous permettre de briller plus que jamais. Sa promo sur Amazon devrait finir de vous convaincre. Il est en effet affiché à 6,90 € au lieu de 7,14 €. Soit une réduction très sympathique de 6 %. Un produit Maybelline pour moins de 7 €, c'est une affaire en or.

Une teinte bleu marine vraiment originale