Britney Spears : Boycottée par ses enfants à cause de ses photos dénudées ? La star répond !

Entre Britney Spears et son ex-mari Kevin Federline, c'est la guerre ! Ce dernier a donné une interview à ITV News lundi 8 août dans laquelle il a confié que leurs deux fils : Sean Preston (16 ans) et Jayden James (15 ans), refusaient de voir leur mère en raison des nombreuses photos dénudées qu'elle a publiées sur son compte Instagram. Deux jours plus tard, Kevin Federline a poussé la provocation encore plus loin en publiant deux vidéos de son ex filmées en cachette par leurs deux fils. Selon le Daily Mail, ces vidéos, qui ont été depuis supprimées, montrent la chanteuse de 40 ans en train d'engueuler ses fils. Pensant que ces images nuiraient à la carrière de Britney Spears, celle-ci a reçu finalement le soutien non seulement de ses nombreux fans mais aussi de son avocat, Mathew Rosengart, qui avait oeuvré à la sortie de la tutelle de son père, Jamie Spears en septembre 2021.

"Je suis ici pour dire que la liberté est un état d'esprit"

Suite à ces accusations, Britney Spears a finalement répondu à son ex en faisant une mise au point sur son compte Instagram. L'interprète de Baby One More Time a posté il y a quelques jours un long message qui a depuis été supprimé : "Nous vivons dans un monde où vous avez le droit d'utiliser vos pieds... votre coeur... votre bouche... vos yeux... et votre corps... pour vous exprimer comme bon vous semble !!! Déclaration d'INDÉPENDANCE... pour l'égalité et être égal !!! Ne même pas me toucher, me couvrir et me retenir contre mon gré pendant 4 mois !!! Comme Jennifer Lopez l'a dit un jour, "Vous regardez droit dans cette caméra et dites à toutes les petites filles du monde de faire du bruit et de ne jamais reculer pour faire la lumière sur l'injustice" !!! Je suis ici pour dire que la liberté est un état d'esprit !!! Que Dieu vous bénisse tous", a-t-elle longuement écrit.

En plus de ne plus être sous la tutelle de son père, Britney Spears milite pour être une femme libre et indépendante. Mais celle-ci prend le risque que cette liberté de faire ce qui lui plait ne convienne pas à ses fils, ados sans doute un embarrassés de voir leur illustre maman peu vêtue sur les réseaux sociaux où elle est suivie par des millions de gens.