Britney Spears rejetée par ses fils Sean Preston et Jayden, elle n'accepte pas : "Je leur ai tout donné !"

Ils ont essayé de lui accorder le bénéfice du doute

Gêné pour ses enfants, il révèle : "Ils ont eu beaucoup de questions à ce sujet. Je ne sais pas si je peux répondre à toutes leurs questions, mais j'ai juste essayé de leur expliquer que leur mère avait besoin d'aide, et que les gens étaient là pour essayer d'y arriver, pour améliorer la situation. (...) Ils ont essayé de lui accorder le bénéfice du doute, mais en même temps, je peux dire que parfois, ça fait mal d'être dans cette position."

Si l'arrêt de la tutelle exercée par Jamie Spears sur sa fille a été vu d'un bon oeil par des fans et de nombreuses personnalités, Kevin Federline s'inquiète au contraire des conséquences que vont avoir cette décision de justice. "Toute cette histoire a été difficile à regarder, mais encore plus difficile à vivre et plus difficile à regarder pour mes garçons", a-t-il confié.

Furieuse, Brit'Brit a riposté à coups de punchlines et d'émojis via son compte Instagram. "Cela m'attriste d'apprendre que mon ex-mari a décidé de discuter de la relation entre moi et mes enfants." Concernant ses enfants Sean Preston et Jayden James elle affirme :"Je leur ai tout donné (...) Comme nous le savons tous, élever des adolescents n'est jamais facile pour personne. Cela m'inquiète que la raison soit basée sur mon Instagram. C'était bien avant Instagram." Tentant de se défendre par rapport à ses selfies dénudés, elle indique : "D'autres artistes ont fait bien pire lorsque leurs enfants étaient extrêmement jeunes !!!!''.