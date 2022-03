Britney Spears pose encore toute nue, et en dévoile beaucoup !

Britney Spears et son fiancé Sam Asghari sont actuellement en vacances pour fêter l'anniversaire de ce dernier. Alors que Britney a publié une vidéo où on la voit porter sa bague de fiançailles et se faire embrasser la main par son compagnon, elle avait ajouté en légende : "Que les célébrations d'anniversaire commencent pour mon merveilleux fiancé ... Je l'aime tellement ! Mon héros ... mon mentor ... mon rock ... mon bonheur ... mon amour ! J'espère que tu auras tout et plus pour ton anniversaire !"

Rappelons que ce n'est pas la première fois que la chanteuse s'exhibe presque nue cette année. En effet, début janvier, l'icône avait inquiété ses fans en s'affichant totalement nue puis en string rouge sur Instagram. Le réseau social avait dans la foulée supprimé les publications pour non-respect des règles de bienséance du site. Pas sûr que cette nouvelle sortie rassure les fans...