Britney Spears : Toute nue puis en string sur Instagram, ses fans sont inquiets

"C'est un peu inquiétant", "Il y a quelque chose qui ne va pas", "Elle n'a pas l'air bien"... Les followers Instagram de Britney Spears sont préoccupés. Ils s'expriment en commentant les publications de la superstar, très active sur les réseaux. Elle vient encore d'embraser la toile en postant des selfies la montrant entièrement nue.

Depuis la fin de sa tutelle, prononcée le 12 novembre dernier, Britney Spears a repris le contrôle de sa vie... et de son corps ! Elle l'expose dans toute sa splendeur sur des selfies publiés le week-end sur Instagram. La chanteuse de 40 ans s'est prise en photo face à un miroir, uniquement habillée de bas blancs. Deux emojis fleur rose couvraient son intimité. Pas suffisant pour le réseau social, qui a supprimé les clichés pour non-respect des règles d'utilisation.

Comme Madonna avant elle, Britney Spears s'est attirée les foudres d'Instagram ! La sanction n'a pas freiné ses ardeurs pour autant. La célèbre interprète des chansons Oops I Did It Again et Toxic a récidivé ce dimanche 9 janvier 2021, cette fois en se présentant vêtue d'un string rouge à ses plus de 38 millions d'abonnés.

Pour éviter un déferlement de commentaires négatifs, Britney n'a donné la possibilité de réagir qu'aux comptes qu'elle suit. Son fiancé Sam Asghari ne s'est pas privé. Il s'est dit "jaloux" et a illustré son sentiment par un emoji visage rouge de colère.