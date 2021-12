Britney Spears a 40 ans : grosse surprise de son fiancé pour son anniversaire

Britney Spears compte plus de 37 millions d'abonnés Instagram. Des followers qui se sont longtemps inquiétés de sa santé mentale et qui se réjouissent de la levée définitive de sa tutelle. Ils se sont mobilisés pour l'anniversaire de la chanteuse. Son fiancé Sam Asghari lui a également préparé une mémorable surprise...

Ce jeudi 2 décembre 2021, Britney Spears fête ses 40 ans. Cet anniversaire coïncide avec la fin de son régime de tutelle, prononcée le 12 novembre dernier. La célèbre interprète des chansons Oops I Did It Again et Toxic retrouve la liberté et des droits basiques, comme celui de voyager à sa guise. Son futur mari Sam Asghari lui a en effet réservé une petite surprise : un voyage en jet privé, dans lequel l'attendait des bouquets de fleurs et un gâteau d'anniversaire.

"Je t'appelle Lionne parce que j'admire ta force incessante, ton bon coeur m'inspire, je fête son sourire qui illumine mon monde. C'est ton anniversaire tous les jours ma reine, joyeux premier anniversaire à ma femme", a écrit Sam Asghari sur Instagram, en légende d'une photo de lui embrassant Britney Spears à leur montée en avion.

Britney aussi y est allée de son petit commentaire. "Aujourd'hui est un jour de joie !!! Mon fiancé et moi sommes ravis de partir... Comme vous pouvez le voir, je ne fais pas 300 kilos ["800 pounds" en anglais, un peu plus de 360 kilos, NDLR] comme le montrent les photos des paparazzi... Je fais du sport pour de vrai... Peu importe !!! Merci mon Dieu car je peux quitter le pays !!!! Je suis bénie !!!!"