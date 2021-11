Argent, voiture, courses : Britney Spears reprend enfin le contrôle de sa vie

Britney Spears savoure sa victoire et le retour à une vie normale, loin des interdits et des restrictions dictés par sa famille. A 39 ans, cette maman de deux jeunes ados (Sean Preston et Jayden James, 16 et 15 ans) a enfin retrouvé sa liberté, après 13 ans sous la tutelle de son père, Jamie Spears. Après avoir fait sauter le champagne à l'annonce du verdict prononcé le 12 novembre dernier par la juge Brenda Penny, Britney Spears a tenu à remercier ses fans et partisans du mouvement #FreeBritney, qui la soutiennent depuis ses longues années difficiles. "Je vous suis tellement reconnaissante. Je vous dois en partie la vie", a-t-elle déclaré.

"Vous avez été nombreux à me demander ce que je vais faire, maintenant que la tutelle est levée. Je savoure chaque instant : je suis heureuse de pouvoir avoir les clés de ma voiture, ma propre carte bancaire, aller faire les courses... Me sentir indépendante et femme, après 13 ans de tutelle ! Ce sont de petites choses mais qui font une énorme différence", a confié Britney Spears, qui n'a pas peur de dire qu'elle n'a pas vu d'argent ni conduit de véhicule depuis longtemps.