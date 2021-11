Britney Spears exulte : elle fait exploser le champagne et casse sa très longue sobriété

Britney Spears a largement de quoi trinquer ! Alors que la justice de Los Angeles a enfin mis fin à sa tutelle qui existait depuis 2008, la superstar américaine âgée de 39 ans a fêté cela au restaurant. Elle s'est rendue chez Catch, dans le quartier de West Hollywood, dimanche 14 novembre. Et elle a mis fin à sa longue sobriété mais cela valait bien la peine d'une petite entorse.

Sur son compte Instagram, où ses fans et partisans du mouvement #FreeBritney avaient laissé exploser leur joie après l'annonce de la décision de la juge Brenda Penny de lui rendre sa liberté totale aussi bien personnellement que financièrement, la star a écrit : "Quel week-end incroyable... Je me suis sentie sur un petit nuage !!! J'ai même bu ma première coupe de champagne dans le plus beau restaurant que je n'ai jamais vu hier soir !!!! Je lève mon verre à ma liberté et à mon anniversaire qui arrive [le 2 décembre, NDLR], je vais fêter ça au moins pendant deux mois !!!!!!!!!!! Quand même, après 13 ans... Je pense que j'ai assez attendu !!!! Je suis tellement contente que mon avocat Mathew Rosengart soit arrivé dans ma vie à ce moment-là, il a véritablement changé ma vie, je serai reconnaissante à vie de cela. Quel plaisir à voir tous ces gens qui fêtent ma victoire, j'aime tellement mes fans. Alors merci !!!!"

L'interprète de Toxic, Baby One More Time ou encore Gimme More n'avait pas touché à une goutte d'alcool depuis 2007 et son médiatique rasage de crâne. Cette année-là, Britney Spears avait été hospitalisée deux fois et avait perdu la garde de ses fils Jayden James (15 ans) et Sean Preston (16 ans), nés de son mariage passé avec Kevin Federline. L'année d'après, son décrié père Jamie Spears obtenait la tutelle de sa fille et ne comptait pas la lâcher puisqu'il avait ainsi le contrôle sur tous les aspects de sa vie : santé, carrière, argent...

Britney Spears compte donc reprendre sa vie en main et cela passera d'abord par un mariage avec son fiancé Sam Asghari. Le couple aimerait aussi avoir un bébé. 2022, l'année de tous les changements (et du retour sur scène et sur les ondes) ? Affaire à suivre...